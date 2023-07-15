نيويورك تايمز: أوكرانيا تخسر 20% من الأسلحة في أول أسبوعين للهجوم المضاد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ "جيش أوكرانيا، خسر نحو 20% من الأسلحة التي أمدته بها دول الغرب خلال أسبوعين من شن هجوماً مضاداً واسع النطاق ضد روسيا، ما جعل قوات كييف تواجه مجموعة من التحديات المربكة، التي تعقّد خططه، حتى في الوقت الذي يستخدم أسلحة متطورة جديدة قدّمها الغرب".

وكشفت "نيويورك تايمز" ، في مقال نشرته على موقعها، أنّ 17 مركبة قتال مشاة من طراز "برادلي"، قدمتها واشنطن إلى القوات الأوكرانية، قد تعرضت للإعطاب أو التدمير.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنّ "الولايات المتحدة قدّمت إلى أوكرانيا 113 مركبة قتالية من طراز برادلي، في آذار/مارس الماضي، غير أنّ 17 مركبة منها على الأقل، أي أكثر من 15%، تضررت أو دُمِّرت في القتال حتى الآن".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أنّ "طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية، KA-52، تمكنت من التسلل عبر الدفاعات الجوية الأوكرانية، الأمر الذي أدّى إلى إبطاء التحركات الأوكرانية في أثناء الإعطاب أو التدمير للدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي قدمها الغرب".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول عسكري أمريكي كبير، قوله إنّ "حقول الألغام ليست أكبر وأكثر انتشاراً فحسب، بل أثبتت القوات الروسية أنها بارعة في تجديد بعض الحقول التي جرى تطهيرها عبر معدات قدمها الغرب".

وخلُصت الصحيفة إلى أنّ "هذه العقبات حوّلت المراحل الأولى من الهجوم المضاد إلى عملية بطيئة ودموية، الأمر الذي حدّ تقدُّمَ القوات الأوكرانية إلى نحو 4 أميال من الأراضي المكتسبة، في أقصى تقدم لها حتى الآن".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّ "ذلك أقل من نصف المسافة التي تحتاج أوكرانيا إلى عبورها - مُهدَّدةً بالألغام والقصف المدفعي الروسي الذي لا هوادة فيه - للوصول إلى المواقع الدفاعية الرئيسة لروسيا".