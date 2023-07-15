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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة من المستثمرين المتقدمين بخطة الإصحاح البيئي

صدى البلد

اعتمد الموقع الرسمي لوزارة البيئة بعض الإجراءات التي يتم عن طريقها اعتماد خطة الإصحاح البيئي وتبدأ من  إخطار أصحاب المنشآة المخالفة عن طريق الجهة الإدارية (مانحة الترخيص) بطبيعة المخالفات وطلب التوجه للجهاز لتقديم خطة إصحاح بيئي عن المخالفات خلال 60 يوما. 

جدول زمني لتعديلات الاستشاريين 

يتم تحديد موعد لحضور صاحب النشاط أو من يمثله من الاستشاريين ومسئول التفتيش في الفرع الإقليمي الذي تقع فيه المنشآة لمناقشة الخطط وإجراء التعديلات المطلوبة على إجراءات الخطة أو الجدول الزمني.

 

تقوم الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بالدراسة وعرض الخطة على رئيس الجهاز بعد الموافقة عليها من الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي لاعتمادها.

تقرير شهري للخطط قصيرة المدي

يتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشآة بالموافقة أو الرفض للخطة والأسباب ومتابعة ومراجعة بنود خطة الإصحاح البيئي مع تقديم المنشأة لتقرير شهري للخطط قصيرة المدي وربع سنوي للخطط طويلة المدي.

بعد إنتهاء البرنامج الزمني للخطة تتم المراجعة النهائية للوقوف علي الوضع البيئي للمنشأة. ويتم مخاطبة الجهة الإدارية ورئيس مجلس إدارة المنشأة بموقف المنشأة النهائى.

وفي حالة إحالة المنشأة للهيئة القضائية يلزم من المنشأة إحضار مخاطبة من الهيئة القضائية بإسم رئيس جهاز شئون البيئة ليتم توجيهه للشئون القانونية لموافاتهم بموقف المنشأة من خطة الإصحاح البيئي.

 

المستندات المطلوبة

يتقدم رئيس مجلس إدارة المنشأة أو من تفوضه من العاملين أو الاستشارين  بالتقدم بطلب للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

وتقديم 

1- نموذج خطة الاصحاح البيئي CAP.

2- خطة تنفيذية متضمنة (المخالفات - الإجراءات التصحيحية - الجدول الزمني - التكلفة المالية).

3 - نتائج الرصد الذاتي للمنشآة.

4-الموافقات البيئية ورخصة التشغيل

5- السجلات البيئية

6-التعاقدات لنقل وتداول المخلفات الصلبة والخطرة.

7-قوانين شراء مهمات الوقاية وقائمة الجزاءات فى حال عدم الالتزام بارتدائها.

 

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