إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة .. تفاصيل

‏قالت الدكتورة نجلاء العادي مديرة إدارة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، إنهم كانوا يستهدفون في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة عددا من السيدات لتولي المناصب العليا والمتوسطة سواء في الحكومة أو في القضاء أو في القطاع الأكاديمي من 34 جهة.

مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة



‏وتابعت نجلاء العادي خلال مداخلة هاتفية لها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج التدريبي هو رحلة تعليمية مميزة تفيدهن وتزيد من تطورهن سواء على المستوى العملي أو على المستوى الشخصي والبرنامج يكون تحت مظلة مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة يدعمه الاتحاد الأوروبي.