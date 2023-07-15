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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السودانية: مقتل وإصابة 8 مدنيين في هجوم درون تابعة لـ الدعم السريع

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين مدنيين جراء هجوم قوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى في أم درمان.

فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية سودانية بسقوط 4 قتلى مدنيين جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة تنظف جيوب التمرد من ميليشيا الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.

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