الكيلو عدّى 2 دولار | جنون الطماطم يقلب الموازين بالهند .. مزارع بـ لقب مليونير في شهر

يبدو أن من وصف الطماطم بـ المجنونة لم يخطئ، ففى فترة وجيزة تسببت هذا النوع من الخضروات في جنون الأسواق داخل دولة كبيرة مثل الهند، وأصبح حديث جميع السكان كيفية توفير تلك السلعة التي أصبحت مثل الأحجار الكريمة، مع الارتفاع الشديد في أسعارها حتى تخطى الكيلو الواحد أكثر من 2 دولار، رغم عدم توفرها، وأصبحت من السلع التي يبحث سكان الحدود مع الدول المجاورة تهريبها سعيا للربح السريع، مع انتشار قصص الثراء الفاحش لفلاحين من بيعها.

وتواجه الهند أزمة طماطم حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 300% بسبب الظروف الجوية القاسية، ووفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "NBC"، أظهرت بيانات من وزارة شؤون المستهلك، أن أسعار الطماطم ارتفعت 341% منذ بداية العام، من 24.68 روبية للكيلوجرام إلى 108.92 روبية للكيلوجرام اعتبارًا من 11 يوليو، ليبلغ ثمن الكيلو الواحد ما يقارب الدولارين.

الفيضانات تدمر محصول ثاني أكبر منتج للطماطم في العالم

ووفقا لما نشرته صحيفة إجتك الهندية، فإن الفيضانات في الولايات الرئيسية المنتجة للطماطم داخل الهند مثل أندرا براديش ومهاراشترا وكارناتاكا، شكّلت محركًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار، وتأثرت محاصيل الطماطم بشدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في هذه الولايات، إضافة إلى تدمير جزء كبير من محصول الطماطم بسبب الأمطار والفيضانات، فدمرت الفيضانات المحاصيل في الهند، ثاني أكبر منتج للطماطم في العالم، حيث تعتبر الطماطم عنصراً أساسيا للمستهلكين.

وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للطماطم في العالم، وإلى جانب البصل، تعتبر الطماطم من الحاجات اليومية للمستهلكين الهنود، حيث تعتبر الطماطم عنصرًا رئيسيًا في الأطباق الهندية، كطبق الـ "MASALA"، وهو أحد أكثر الأطباق شعبية في المطبخ الهندي، وفي ظل هذه الأزمة، دعت الحكومة الجمهور إلى محاولة توليد أفكار جديدة حول كيفية تحسين قيمة الطماطم في الهند وخفض الأسعار.

مجنونة .. المزارع أصبح مليونيرًا في شهر واحد من بيعها

وبالطبع إنها مجنونة، فسببها استطاع مزارع هندي من أن يصبح مليونيرًا خلال شهر واحد فقط، بعد أن كسب هذا المزارع الكثير من المال بمجرد بيعها، فوفقًا لما جاء بالصحيفة الهندية، فقد كسب توكارم بهاجوجو وعائلته أكثر من 1.5 كرور روبية ببيع 13 ألف صندوق من الطماطم في شهر واحد، حيث تمتلك عائلة توكارم 18 فدانًا من الأراضي الزراعية، يزرع الطماطم على مساحة 12 فدانًا من الأرض.

وربح توكارم أكثر من 1.5 كرور روبية عن طريق بيع 13 ألف صندوق من الطماطم في شهر واحد، وهو مزارع في منطقة بيون بولاية ماهاراشترا، وكان أحد أكبر الأثرياء من ارتفاع أسعار الطماطم في جميع أنحاء البلاد، وكان يكسب 2100 تاكا يوميا عن طريق بيع صندوق من الطماطم في نارايانجانج، وباع ما مجموعه 900 صندوق طماطم يوم الجمعة وحصل على 18 ألف روبية في يوم واحد، وبالشهر الماضي، أصبح العديد من المزارعين في Junnar ، وهي بلدة في منطقة Pune ، الذين يزرعون الطماطم الآن ، من أصحاب الملايين.

وتعتني زوجة ابن توكارم بمهام مثل زراعة الطماطم والحصاد والتعبئة والتغليف، فيما يتولى ابنه إيشوار مسؤولية المبيعات والإدارة والشؤون المالية، وفي سوق لجنة سوق المنتجات الزراعية Jhunu ومقرها نارايانجانج ، كان أعلى سعر للطماطم لصندوق (20 كجم) عالي الجودة هو 2500 تاكا. يعني 125 روبية لكل كيلوجرام، ولا يقتصر الأمر على المزارعين الذين أصبحوا أصحاب الملايين من بيع الطماطم على ولاية ماهاراشترا، فقد كسب العديد من المزارعين في كولار، كارناتاكا الملايين من بيعها.

تهريبها من الحدود حلم لانخفاض أسعارها بالدول المجاورة

وأصبح السؤال الذي يشغل بال كل أسرة هندية كيفية الحصول على الطماطم بسعر رخيص، وفي ظل البحث عن إجابة عن هذا السؤال، جاءت الإجابة من إحدى دول الجوار للهند، وهي مملكة نيبال، حيث تُباع هذه الطماطم هناك بنصف السعر مقارنة بسعرها بالهند، ووفقا للصحيفة الهندية، فقد أصبحت تجارة تهريب الطماطم ظاهرة على الحدود بين البلدين، بعد أن أفسد ارتفاع سعر الطماطم مذاق الطعام، مع توقف الهنود عن استخدام الطماطم في الطعام.

ورصدت وسائل الإعلام المحلية، ظاهرة هرولة العديد من القرويين بالهند إلى نيبال لشراء الطماطم، فيما قام العديد من التجار في الهند بشراء الطماطم مقابل أسعار رخيصة من الكميات المهربة عبر الحدود، وفي الآونة الأخيرة، قررت حكومة مودي بيع الطماطم لخفض سعرها، بعد توفيرها من الدول المجاورة، ومن المعروف أنه يتم زرع الكثير من الطماطم في منطقة نيبال المتاخمة للهند، وقد كان هناك محصول جيد من الطماطم هذا العام.

ماكدونالدز تمنع تقديمها.. فهل تكرر قصة البصل؟

ونتيجة لهذا الغلاء، اعتذرت مطاعم ماكدونالدز في الهند عن استخدام الطماطم في ساندويتشات البرجر التي تقدمها، وعلقت أفرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز ورقة على أبوابها تقول فيها: "رغم بذلنا قصارى جهدنا، لم نتمكن من الحصول على كميات كافية من الطماطم التي تجتاز اختبارات الجودة الصارمة لدينا، لذلك نحن مجبرون على تقديم منتجات من دون طماطم".

كما دفع غلاء الطماطم البائعين لمعاملتها بحرص ودلال، حيث استعان بائع هندي برجل حراسة، لحماية صناديق الطماطم، تماما كما يفعل باعة المجوهرات والساعات الفاخرة، ومن جهتها، أمرت وزارة شؤون المستهلك الهندية الجهات المسؤولة بشراء الطماطم على الفور في ولاية أندرا براديش وكارناتاكا ومهاراشترا للتوزيع في مراكز الاستهلاك الرئيسية وبيعها بالتجزئة بأسعار مخفضة للمستهلكين في دلهي.

وفي عام 1998 تسببت أزمة ارتفاع أسعار البصل بإسقاط الحكومة الهندية آنذاك.

ويشار إلى أن العالم ينتج أكثر من 177 مليون طن متري من الطماطم كل عام، وتعتبر الصين والهند والولايات المتحدة الدول الأكثر إنتاجا لهذا المحصول.