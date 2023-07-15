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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة لـ مكافآت لاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

صدى البلد

استقر مجلس إدارة الأهلى على صرف 300 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الاول لكرة القدم بالنادى بعد الفوز بلقب الدورى للمرة الـ43 فى تاريخ النادى، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة على تهنئة الجهاز الفنى والفريق بالفوز الكبير على حساب الزمالك 4-1 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين مساء الخميس بإستاد القاهرة.

وتحدث الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول مكافأة الفوز بلقب الدورى، بجانب حصد البطولة الخامسة بالموسم الحالى، وتم الاتفاق على منح كل لاعب بالفريق 300 ألف جنيه كمكافأة لحسم لقب الدورى، وذلك طبقا لنسب المشاركات بالمباريات بناء على التقرير الذى سوف يتقدم به سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ويحصل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى وحهازه المعاون على 150 ألف يورو طبقا لبنود التعاقد، حيث يحق له مكافأة شهر للفوز بلقب الدورى، ويحصل أيضا سامى قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على راتب شهر كمكافأة للفوز بلقب الدورى.

 

مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب بالفريق الاول لكرة القدم بالنادى الزمالك السويسري مارسيل كولر

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