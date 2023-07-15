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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فضح الراجل | جيران بحة يردّون على مرتضى منصور بعد اتهام السحر..فيديو

عم بحه يصرخ انا مظلوم
عم بحه يصرخ انا مظلوم

منه لله المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى ظلمنى وشهّر بي على القنوات التليفزيونية ، خاصة قناة الزمالك، وادّعى بأننى أقوم بأعمال سحر لصالح النادى الأهلى تسببت فى فوز النادى الاهلى على نادى الزمالك، وساعده فى هذه الادعاءات مشجع زملكاوي من قرية منية الحيط بمركز أطسا مقيم حاليا فى القاهرة .

 

عم  رجب بحه أثناء حديثه   “لصدى البلد”

 

                                      اعيش على باب الله

بهذه الكلمات بدأ رجب بحه كلماته لـ “ صدى البلد “  ، قائلا  ” أعيش على باب الله أعمل باليومية وأعول أسرة مكونة من 4 أبناء زوجت ابنة والثانية مخطوبة والولدين يساقران الى القاهرة للعمل هناك فى مجال المعمار، لمساعدتى والصرف على انفسهم”.

 

                                    عم  رجب بحه أثناء حديثه   “لصدى البلد”                        

أضاف بحه باننى أشجع النادى الاهلى ودائما فى مسجد القرية  ، واحيانا أقوم إماما بالمصلين فى بعض أوقات الصلاة ، ورغم إنى أشجع النادى الاهلى، إلا أن الرياضة ومشاهدة مباريات كرة القدم ليست فى دمى، حيث أعود من عملى باليومية مجهدا وأقضى معظم أوقاتى بالمسجد القريب من منزلى بالقرية.

أضاف بحه : شكوت المستشار مرتضى منصور أولا لله عز وجل ، ثم رفع دعوى قضائية أمام القضاء المصرى العادل.

 

عم بحه اثناء حديثه لصدى البلد

 

 

 

                                             عائلة معروفة وعريقة بالقرية 

                                                      

وأكد بحه بأن قيام المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك برفع صورتى واسمى على الملأ من خلال قناة الزمالك ، سبّب لى أضرار أدبية ونفسية وإحراج أمام اهل قريتى، خاصة أننى من عائلة معروفة وعريقة بالقرية.

وفي ذات السياق أكد جيران بحة وقوفهم بجانبه ودعمه في أزمته مع مرتضى منصور وقالوا “إحنا كلنا معاك وهنقف جمبك ياعم رجب ومش هنقبل الفضيحة لحد ، انت رجل طيب ومحترم وبشهادة أهل المركز عم رجب عامل باليومية من منيا الحيط التابعة لمركز إطسا الفيوم المستشار مرتضى منصور مدير نادى الزمالك نادى ليه اسمه خرج أمس ع قناة الزمالك ع الهواء ورفع صوره الراجل ده وقال ده بيعمل اعمال وسحر وعمل للزمالك سحر وهو من الفيوم اطسا وشهّر بالراجل الغلبان وفضح الراجل ومعاه بنات واولاد ما تخافش يا عم رجب السادة محامين الفيوم كلهم معاك واحنا معاك”.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/1205947123434825

 

 

 

 

رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

 

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم السحر - الأهلي نادي الزمالك احيانا أقوم اماما بالمصليين

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