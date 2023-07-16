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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية أقل من مليون جنيه.. الأسعار الجديدة لـ تويوتا خلال يوليو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا خلال يوليو 2023 .. صور

شهدت بعض إصدارات شركة تويوتا المطروحة في السوق المصري، عدد من التغيرات السعرية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية من شهر يوليو ومنها، النسخة بيلتا والتي ارتفع سعرها نحو 100 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كورولا 2023.

 

5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار الجديدة

تحظى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، على شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى عدة مقاومات ابرزها التصميم الخارجي الكبير والذي يعكس المساحة الداخلية ذات الطابع العائلي، بالاضافة إلى الارتفاع المناسب والذي يمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

 

سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر شركة سكودا واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، والتي تطرح باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة السيدان ومنها النسخة سوبيرب.
 

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

سعر بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر |صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW الكثير من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة 218 i والتي تتضمن الفئة M235I XDRIVE موديل 2023، والتي تعد هي النسخة كاملة التجهيزات ذات المحرك الاقوى سعة 2000 سي سي.

 

سعر سانج يونج تيفولى 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة سانج يونج الكورية الجنوبية، النسخة تيفولي موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، باطلالة تنتمي إلى عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى السيارة الشهيرة من نفس العائلة تيفولي XLV.0

 

أوبل كورسا 2023 هاتشباك .. تعرف على سعرها الآن

استطاعت شركة اوبل الألمانية أن تقدم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية وأبرزها موكا وكروس لاند موديل 2023، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ومنها السيارة الشهيرة كورسا، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

 

موعد انطلاق رينو كليو الجديد وأهم مميزاتها .. صور

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن أعلنت موعد انطلاق نسختها الجديدة كليو، ومن المقرر أن يكون هذا الكشف في شهر اكتوبر القادم من العام الجاري 2023.

 

أحدث "بيك أب" تستند على محرك BMW .. للطرق الوعرة |صور

كشفت شركة Ineos Automotive الانجليزية، عن نسختها الجديدة اينيوس جرينادير كوارترماستر، والتي تستند إلى محركات BMW، وتأتي هذه النسخة باطلالة مميزة تنتمي إلى شاحنات البيك اب، والتي تتميز بأداء قوي على الطرق الوعرة.

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