شهيد لقمة العيش.. وفاة سائق أصيب بالمصادفة في مشاجرة بالإسماعيلية

لقي سائق مصرعه إثر إصابته د بطلق خرطوش بالرأس، في مشاجرة بشارع الثلاثيني بحي اول بمدينة الإسماعيلية، قبل أيام.

من جانبها كشفت المصادر، وفاة السائق " شهيد لقمة العيش"، اليوم السبت.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد إصابة شاب يدعي علي جابر احمد، ٣٥ سنة، بطلق خرطوش بالجمجمة من الخلف، في مشاجرة بالثلاثيني.



تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل الي مجمع الإسماعيلية الطبي، ويخضع للعناية المركزة.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.