رد فعل مفاجئ من مرتضى منصور في دعواه ضد محامٍ شهير

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى أبو زيد وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى عبد الجواد حكمًا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة برئاسة المستشار خالد يحيى أبو زينة وعضوية المستشارين أحمد هلال وأحمد حسن القصبى والدكتور محمد سعيد أبو دنيا، الذي قضى فيه بحبس المحامي طارق جميل سعيد شهرًا، بعد أن تنازل المستشار مرتضى منصور فى جلسة اليوم عن الحكم الصادر لصالحه حفاظا على مستقبل طارق جميل سعيد واحتراما للصداقة التى بينه وبين والده جميل سعيد، لصالح مرتضى منصور.



وتنازل مرتضى منصور للإعلامي عبد الناصر زيدان عن عدد من الأحكام الصادرة لصالحه بلغت 38 حكما بحبسه وكذلك تنازل لعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي محمود مسلم عن عدة أحكام بالحبس عامين.