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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم الأحد 16-7-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة وهو عيار 14 الأدنى فئة، نحو 1450 جنيها للبيع و 1457 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023.

واستقر سعر الذهب في مصر استقرارا في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023، في محلات الصاغة على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

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عيار 21 


وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم وهو و عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2175 جنيها للبيع و 2185 جنيها للبيع.

عيار 24
 

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2486 جنيها للبيع و 2497 جنيها للبيع

عيار 18


وبلغ سعر  عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 1864 جنيها للبيع و 1873 جنيها للشراء

تراجع 10 جنيهات 


 وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية أمس تراجعا بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر بمحلات الصاغة.

 

أوقية الذهب 


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 77.306 ألف جنيه للبيع و 77.7 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.49 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.4 ألف جنيه للبيع و 17.5 ألف جنيه للشراء.

تعاملات نهاية الأسبوع

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي؛ ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل الماضي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية التي زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج رفع الفائدة مرة واحدة فقط خلال النصف الثاني من العام، الأمر الذي دفع الدولار إلى الانهيار.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر عند 1963 دولارا للأونصة ليسجل زيادة بأكثر من 30 دولارا، ليسجل بذلك الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل “جولد بيليون”.

وانخفضت أسعار الذهب يوم أمس، الجمعة، بنسبة 0.3% لينهي الذهب بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت لخمس جلسات متتالية استطاع خلالها المعدن النفيس أن يخترق منطقة المقاومة الهامة عند 1930 – 1940 دولار للأونصة.

السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في أسعار الذهب كان بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين بنسبة 4.8% وكانت القراءة السابقة 5.3% في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع.

وذكر تحليل “جولد بيليون”، أن البيانات زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج سوى رفع واحد للفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو ما تم تسعيره بالفعل في الأسواق باحتمال أكثر من 96% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري، وتسبب هذا في عمليات بيع مفتوح على الدولار الأمريكي الذي انهار خلال تداولات الأسبوع الماضي وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل المؤشر انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر نوفمبر 2022، ويصل لأدنى مستوى منذ شهر أبريل 2022 بالقرب من مستويات 99 نقطة.

مؤشر الدولار

بالرغم من هذا استطاع مؤشر الدولار الارتفاع يوم أمس قبل الإغلاق الأسبوعي ليسجل ارتفاعا يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد أن سجل انخفاض لستة جلسات متتالية، وحصل الذهب على الدعم من ضعف مستويات الدولار وتراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% تقريباً وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3.754%.

الحذر يسيطر على تداولات الذهب

ورصد تقرير “جولد بيلون”، أن نسبة ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت أقل من نسبة انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما يدل على أن حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي كانت معتمدة بشكل كامل على ضعف الدولار والعلاقة العكسية بينهما، ولم يشهد الذهب طلبا حقيقيا بل كان انعكاسا لحركة الدولار في الأسواق، ويزيد هذا من الحذر لدى المشاركين في أسواق الذهب، خاصة أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال غير واضحة بشكل كامل، والعديد من أعضاء البنك الفيدرالي صرحوا عقب بيانات التضخم الأخيرة أن على الأسواق عدم وضع فرضيات بناءً على بيانات التضخم وحدها.

وحتى الآن الأسواق تسعر الذهب على رفع واحد للفائدة خلال المتبقي من العام في اجتماع البنك الفيدرالي في يوليو الجاري، ولكن في حالة أشار البنك إلى تمسكه برفع آخر في الفائدة سيكون التأثير سلبي بشكل كبير على أسعار الذهب، خاصة أن معدلات التضخم الأساسي لا تزال أعلى منذ ضعف مستهدف البنك للتضخم عند 2%.

من ناحية أخرى، هناك حقيقة أخرى وهي أنه حتى إذا توقف البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه القادم، ستظل الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، ومن المتوقع أن تستمر عند هذا المستوى حتى الربع الأول من العام القادم على أقل تقدير وهو بالطبع أمر سلبي بالنسبة لأسواق الذهب..

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