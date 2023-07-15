إصابة سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شمال رام الله| فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة سيدة فلسطينية بجراح بعد إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار نحو مركبتها أثناء مرورها بالقرب من حاجز عطارة في بلدة بيرزيت، بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل قليل، أصيب شاب فلسطيني (لم تعرف حالته بعد)، برصاص قوات الاحتلال في مستوطنة (عسئهيل) جنوبي الخليل، ثم احتجز في غرفة طوارئ المستوطنة قبل اعتقاله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وفي تحقيق أولي "يظهر أن الفلسطيني لم يكن مسلحاً أصلاً، ولا توجد إصابات لدى المستوطنين أو قوات الجيش".

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في المستوطنة، لتحذير المستوطنين من احتمال وصول فلسطيني إلى المستوطنة.

وطالب جيش الاحتلال المستوطنين بالتزام منازلهم، بسبب تقارير تزعم أن هناك شخصا آخر وصل المستوطنة مع الفلسطيني الذي أُطلق عليه النار.