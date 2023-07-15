صحف العالم تصنف خليج نعمة ضمن أجمل شواطئ إفريقيا.. ومصر ضمن الأفضل للرحلات الفردية

«قارة الكنوز غير المستغلة».. هذا ما توصف به إفريقيا، حيث لا تزال القارة السمراء غنية بالثروات الطبيعية، وإحدى تلك الثروات، هي شواطئ البحر بها، حيث تمتلك الكثير من الشواطئ الساحرة، عبر ساحلها الشاسع الذي يمتد 18950 ميلا عبر 54 دولة ، فهي موطن لبعض من أكثر الشواطئ جمالا لالتقاط الأنفاس في العالم، يأتي على رأس تلك المناطق، شواطئ ومعالم مصر، حيث صنفتها صحف أمريكية أنها ضمن أفضل الجهات حول العالم للرحلات الفردية.

وتقدم هذه الجواهر الساحلية مناظر طبيعية متنوعة ومجموعة من الأنشطة، وتناسب العطلات الرومانسية والعطلات العائلية والمغامرات المثيرة، لذلك بدأت تلك الشواطئ أن تجد لنفسها كوته كبيرة في السياحة العالمية، لذلك رصدت صحيفة africanews المتخصصة في الشأن الأفريقي أجمل شواطئ القارة السمراء، ووضعت على رأسها شاطئ خليج نعمة بمصر، وهنا نرصد تلك الشواطئ التي قالت عنها الصحيفة، أنه يجب زيارتها لأنها تعرض عجائب القارة الطبيعية المذهلة.

1. خليج نعمة - مصر

ذكرت الصحيفة الإفريقية ما يمكن وصفه بدعاية مجانية لخليج نعمة، حيث قالت إن خليج نعمة يقع في مدينة شرم الشيخ السياحية ، ويجذب السياح بأجوائه النابضة بالحياة، ويضم الخليج المقاهي والمطاعم والفنادق والبازارات، ويقدم مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك السباحة وركوب الأمواج والتجديف بالكاياك والغوص بين الشعاب المرجانية الغريبة، وتأتي تلك المميزات مع أشعة الشمس الساحرة على مدار العام ودرجات الحرارة اللطيفة، ذكرت الصحيفة، إن خليج نعمة يضمن إجازات لا تُنسى.

2. جزيرة لا ديج - سيشيل

يقع Anse Source D'Argent على الساحل الجنوبي الغربي الهادئ لجزيرة لا ديج في سيشيل، ويبرز كواحد من أكثر الشواطئ سحرًا في الأرخبيل، وبعد حصوله على أوسمة من منشورات السفر المرموقة، اكتسب بحق لقب أكثر الشواطئ التي تم تصويرها في العالم، وذلك بمياهه الصافية، وظروف السباحة المثالية، والحياة البحرية النابضة بالحياة، يعد هذا الشاطئ ملاذًا لعشاق الغطس وحمامات الشمس.

3. شاطئ كامبس باي - مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا

يقع Camps Bay على الساحل الغربي لشبه جزيرة Cape ، وهو ليس فقط خليجًا جميلًا ولكنه أيضًا ضاحية ثرية في كيب تاون، حيث تخلق رمالها البيضاء المذهلة، جنبًا إلى جنب مع المناظر الخلابة للمحيط وجبال Lion's Head ، أجواء خلابة، ويوفر Camps Bay Beach خلفية مثالية للأنشطة الجماعية والنزهات الرومانسية خلال أمسيات الصيف الدافئة، وتجذب المطاعم والفنادق البوتيك الفاخرة المطلة على الشاطئ في الضاحية المشاهير والزائرين الأنيقين على حدٍ سواء.

4. شاطئ نونغوي جزيرة زنجبار - تنزانيا

تقع Nungwi في جزيرة زنجبار الرئيسية ، Unguja ، وتعتبر ثاني أكبر مستوطنة بعد Stone Town، ويمزج هذا الشاطئ بشكل مثالي بين التقاليد والحداثة ، ويوفر طقسًا دافئًا ومشمسًا بفضل موقعه الاستوائي، ويتدفق المسافرون إلى Nungwi بسبب جمالها الرائع ومجموعة واسعة من الأنشطة وخيارات الإقامة التي تناسب كل ميزانية.

5. شاطئ أغادير - المغرب

يقع Plage d'Agadir على بعد 2.3 كيلومتر فقط من وسط مدينة أغادير ، وهو أحد أفضل الشواطئ في منطقة سوس ماسة، ويضمن طول الشاطئ أنه نادرًا ما يكون مكتظًا، مما يجعله وجهة مفضلة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، وذلك بمياهه الهادئة ، والحماية من الرياح، والأجواء الممتعة، ويعتبر Plage d'Agadir مكانًا مثاليًا للعائلات التي لديها أطفال صغار.

6 - تراو أو بيتشيز - موريشيوس

تقع مستوطنة Trou aux Biches الصغيرة على طول الساحل الشمالي لموريشيوس في منطقة Pamplemousses ، وتتميز بواحد من أكثر الشواطئ العامة المذهلة في الجزيرة، وتم الاعتراف بـ Trou aux Biches كوجهة شاطئية رائدة في العالم في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2011، وتقدم مجموعة من المنتجعات والفنادق البوتيك، وموقعه المناسب ، غرب بورت لويس ، يجعل الوصول إليه سهلاً للزوار.

7- أرخبيل لامو - ساحل كينيا

يشتهر أرخبيل لامو، الواقع بالقرب من الساحل الشمالي لكينيا في المحيط الهندي ، بشواطئه البكر وتراثه الساحلي العربي الأفريقي الغني. جزيرة لامو ، أهم ما يميز الأرخبيل ، شواطئ رملية بيضاء وتقديم مأكولات لذيذة وشعب ودود وخيارات إقامة متنوعة، وكذلك يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالمراكب الشراعية ومشاهدة الدلافين واستكشاف موقع التراث العالمي لليونسكو في مدينة لامو.

8 - جزيرة بازاروتو - موزامبيق

Bazaruto ، التي تعني "جزيرة الضباب" ، هي جزء من Bazaruto Archipelago ، وهي حديقة وطنية منذ عام 1971، وتتميز هذه الجزر الخلابة في موزمبيق بجمالها البكر وبيئتها المتنوعة، ويمكن لعشاق الغطس الاستمتاع بأكثر من 2000 نوع من الأسماك التي تعيش في الشعاب المرجانية البكر ، جنبًا إلى جنب مع الحيتان والدلافين. تضيف فرص الصيد وركوب الأمواج إلى جاذبية هذه الوجهة الواقعة في جنوب إفريقيا.

9. إيل سانت ماري - مدغشقر

تُعرف جزيرة إيل سانت ماري في مدغشقر بأنها وجهة سياحية مفضلة ، وهي جزيرة صغيرة لها ماضي تاريخي غني كملاذ للقراصنة، ويتميز موقعه المثالي بشواطئ رملية بيضاء وحمامات سباحة طبيعية وشعاب مرجانية نابضة بالحياة، وكذلك ينبهر الزوار بجو الجزيرة الفريد ويجدون صعوبة في المغادرة.

10. مارجريدا - برينسيب

تقع قرية Santa Margarida في منطقة Mé-Zóchi في ساو تومي وبرينسيبي ، وتتميز بامتداد 550 مترًا من الرمال الذهبية المعروفة باسم شاطئ مارغاريدا، وتجعل مياهه الضحلة والواضحة مكانًا مثاليًا للسباحة والمشي على مهل على طول الخط الساحلي. توفر هذه الوجهة السياحية الشهيرة مرسى وممرات مائية صالحة للملاحة وخيارات لتناول الطعام والتسوق والحياة الليلية النابضة بالحياة.



مصر ضمن أفضل 5 وجهات للرحلات الفردية بإفريقيا

وبالتوزاي، رشح موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي، المعني بالسفر والرحلات، مصر، ضمن 5 وجهات سياحية في إفريقيا للرحلات الفردية؛ لما تتمتع به من تعدد في الأنشطة، وتاريخ وثقافة وسحرا خاصا بها.

واحتلت العاصمة “القاهرة “ المرتبة الثالثة في قائمة الوجهات الإفريقية الشائعة للسفر الفردي، والتي شهدت زيادة بنسبة تزيد قليلًا عن 100٪ في العام الماضي لعمليات البحث عن السفر الفردي، ودعا الموقع عند زيارة القاهرة، لزيارة ”أهرامات الجيزة، وأبو الهول، والمتحف المصري”.

وذكر الموقع الأمريكي، أن مصر تشهد قفزة في أعداد الوافدين من السياح بنسبة تقارب الـ 50% خلال 2023، وتقترب من ذروة التوافد السياحي الأكبر على الإطلاق الذي شهدته في عام 2019.

وأكد التقرير، أن القوة السياحية في مصر، ستشهد قفزة في أعداد الوافدين بنسبة 46% في عام 2023 إلى ما يقرب من 11.6 مليون، مقتربة من ذروتها على الإطلاق عند 13.02 مليون في عام 2019.