إسرائيل.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ 28 على التوالي

تجددت الاحتجاجات في إسرائيل، اليوم السبت، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد خرج آلاف المتظاهرين من الإسرائيليين، للاحتجاج في عشرات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن مظاهرة كبيرة في شارع كابلان بتل أبيب، الآن احتجاجا على الإصلاحات".

وأعلن منظمو الاحتجاج تأجيل "يوم المقاومة الوطنية" الذي كان من المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكروا في إعلانهم أن "يوم الثلاثاء سيصادف اليوم الوطني للمقاومة الذي سيبدأ أسبوعا كاملا وغير مسبوق من المقاومة المدنية للتشريعات الديكتاتورية".

ووجهت المنظمات الاحتجاجية رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، يقولون فيها: أوقفوا تدمير الجيش الإسرائيلي وسحق الاقتصاد وصدع الأمة".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.