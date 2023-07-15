عاشور عمري: فلسفة اختبارات القدرات تقوم على اختيار الطالب لما يرغب في دراسته

قال الدكتور عاشور عمري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إن وزارة التعليم العالي شكلت اللجنة العليا لاختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور عاشور عمري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدف الأساسي للجنة هو التنسيق عقب انتهاء الطلاب من مرحلة الثانوية العامة".

وأشار: "فلسفة اختبارات القدرات تقوم على اختيار الطالب للتخصص الذي يحبه، ويستطيع أن ينجح ويبدع ويتميز فيه"، موضحا: "عقب انتهاء امتحانات الثانوية العام يتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة التعليم العالي ويستطيع الطالب أن يسجل ويختار الكلية التي يرغب فيها".

وأوضح الدكتور عاشور عمري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات،: "ركزنا على المهارات أكثر من المعارف في اختبارات القدرات".