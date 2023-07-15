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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان كويتي عاجل بعد إساءة مغرد إلى أحد رموز السعودية

الكويت والسعودية
الكويت والسعودية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أنها لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وشددت وزارة الداخلية على محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.

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