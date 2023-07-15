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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل تساعدك في التخلص من الإمساك المزمن

صدى البلد

يعد الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف ويزيد من آلام لدى الحوامل وكبار السن .

ووفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” فإن النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة قد يؤديان إلى الإصابة به وقد يوصي طبيبك بإجراء التغييرات التالية لتخفيف الإمساك:

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زيادة كمية الألياف التي تتناولها وتعمل إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي على زيادة وزن البراز وسرعة مروره خلال الأمعاء.

 ابدأ تدريجيًا في تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات الطازجة يوميًا. اختر الحبوب والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

قد يوصي طبيبك بعدد محدد من جرامات الألياف لتناولها يوميًا وبشكل عام، خصص 14 جرامًا من الألياف لكل 1000 سعر حراري في نظامك الغذائي اليومي.

قد تسبب الزيادة المفاجئة في كمية الألياف التي تتناولها الانتفاخ والغازات، لذلك ابدأ تدريجيًا وأحرز تقدمًا لهدفك على مدى بضعة أسابيع.

مارس الرياضة معظم أيام الأسبوع. يعمل النشاط البدني على زيادة نشاط العضلات في الأمعاء. 

حاول أن تعتاد على ممارسة التمارين الرياضية في معظم أيام الأسبوع. 

إذا لم تكن تمارس التمارين الرياضية، فتحدث مع طبيبك عما إذا كنت في صحة جيدة لبدء برنامج لممارسة التمارين الرياضية.


لا تتجاهل الحاجة الشديدة إلى التبرز وخذ وقتك في الحمام، واسمح لنفسك بوقت كافٍ للتبرز دون مضايقات ودون الشعور بالاستعجال.

الامساك الإمساك المزمن الانتفاخ والغازات ارتفاع الحرارة النشاط البدني نظامك الغذائى اليومى

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