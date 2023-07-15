السيسي يوجه كلمة للرئيس والشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، نبأ عاجلا، جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يوجه كلمة للرئيس روتو والشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين، في مستهل زيارته إلى كينيا؛ للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام



ومن المقرر عقد الاجتماع التنسيقي الخامس لمنتصف العام لمكتب الاتحاد الإفريقي، ورؤساء جميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والرؤساء التنفيذيين للآليات الإقليمية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، غدًا الأحد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف الاجتماع، إلى جمع القادة المؤثرين من جميع أنحاء القارة الإفريقية؛ لمناقشة ومعالجة القضايا الملحة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز التكامل.