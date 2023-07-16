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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلع حرامي زيهم.. حبس 10 أشخاص استولوا على أموال محاسب بشركة مقاولات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من محاسب بشركة مقاولات بالقاهرة الجديدة بأسلوب انتحال الصفة.

كما أمرت النيابة بحبس المحاسب أيضا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال الشركة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة الإستيلاء على مبالغ مالية من محاسب بشركة مقاولات بالقاهرة الجديدة بأسلوب إنتحال الصفة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم قرر بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وإدعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بإصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده ، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء الشكوى وإطلاق سراحه.

و توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص ، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم ، وعقب ذلك ، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته إكتشف سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة .

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بفحص البلاغ وضبط مرتكبيه حال صحته ، وبالفحص والتحري أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم ، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه بحساب إثنين من المتهمين.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر إثنين من المتهمين بتحريض باقى المتهمين على سرقة المُبلغ نظراً لعلمهما بإستيلائه على مبالغ مالية من الشركة محل عمله وفى سبيل ذلك خططوا لإرتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم.

وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال مالك الشركة إتهم المُبلغ بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة القاهرة حبس 10 أشخاص انتحال الصفة شركة مقاولات رجال شرطة

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