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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد المجيد: زيادة المعاشات بقيمة مساوية للبدل حق لأساتذة المهنة

صدى البلد

صرح أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة المعاشات وهيئة التأديب بنقابة الصحفيين، أن زيادة معاشات الصحفيين وأسرهم المُستحقين عنهم، حق سيتم العمل على إقراره من مجلس النقابة في أسرع وقت.

 

وكان عبدالمجيد، تقدم بمذكرة رسمية حملت رقم وارد 1798 بتاريخ 11 إبريل 2023, طالب فيها نقيب الصحفيين إدراج مشروع قرار بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب 600 جنيهًا شهريًا، أسوة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب.

وقال عبدالمجيد: انها زيادة مستحقة لأساتذتنا، شيوخ ورواد المهنة، متعهم الله بالصحة والعافية، ومستحقة لمن يتقاضون معاشًا عن أساتذتنا الراحلين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الصحافة.

 

وأكد عبدالمجيد، أنه سيعرض على مجلس النقابة صرف زيادة قدرها 600 جنيه بأثر رجعي، بداية من شهر إبريل، وفي أسرع وقت ممكن، نظرًا لما يعانيه الأساتذة من ظروف اقتصادية وتزايد في فاتورة المعيشة والعلاج، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

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