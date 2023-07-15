كاتبة عن القايمة والشبكة والمهر: الموضوع أصبح عرض وطلب.. فيديو

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "القايمة والشبكة والمهر.. جدل مجتمعي مستمر بين عادات و تقاليد و تفكير جديد في التعامل مع أساسيات الزواج".

وقالت آية شعيب، كاتبة وصانعة محتوى،: "هذه القضية هي محل جدل لأنه لا يوجد شيء يرضي جميع الأطراف وكل طبقات المجتمع"، لافته: "الموضوع يختلف من مكان لمكان ومن منطقة لمنطقة، ودائما ما يثار الموضوع في الطبقة المتوسطة".

وأضافت: "الجدل على السوشيال ميديا أشرس من الواقع، لأن الموضوع أصبح عرض وطلب"، متابعة: "مش كل الناس بتطلب نفس الطلبات وبيكون على حسب الظروف".

