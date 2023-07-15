عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القايمة والمهر| محامية : الرجل عايز يتجوز بمنتهى السهولة عشان يخلع ببساطة

المحامية نيفين وجيه
المحامية نيفين وجيه

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "القايمة والشبكة والمهر.. جدل مجتمعي مستمر بين عادات وتقاليد وتفكير جديد في التعامل مع أساسيات الزواج".

txt

فحص 32 ألف من المقبلين على الزواج خلال 4 أشهر بالمنيا

txt

ألقت بالمولود من الحمام.. منة خدعها ابن الجيران بالحب وتعدى عليها ورفض الزواج منها

وقالت المحامية نيفين وجيه، المتخصصة في قضايا الأسرة،: "الفكرة في القايمة أنه مثلما يجبر الرجل زوجته في نهاية الإنفصال على الخلع لكي يتهرب من مسئولياته هو عايز يعمل كده في الأول"، موضحه: "الرجل مش عايز مسؤوليات في الأول ولا في الآخر".

وتابعت: "فكرة أن الراجل عايز يلغي الشرع والقانون والعادات والتقاليد والمهر والقايمة ويتجوز بمنتهى السهولة علشان يخلع بمنتهى السهولة، وفي الآخر الزوجة هي التي تتحمل المشاكل والعواقب".

واستطردت المحامية نيفين وجيه، المتخصصة في قضايا الأسرة،: "عندنا فكرة صعبة إن الشباب مش عايز يتحمل المسئولية وعايز الجواز سهل والإنفصال سهل". 

 

الزواج الشباب العادات والتقاليد الشرع والقانون الإعلامية إيمان الحصري أساسيات الزواج المقبلين على الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بيان ناري من بيراميدز بشأن حصد دوري أبطال أفريقيا والبطولات المحلية

ترشيحاتنا

فرج عامر: سنتعاقد مع ثنائي الأهلي

الاتفاق تم.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

إعلامي يثير الجدل بشأن رحيل محمد شريف عن الأهلي

بسبب مباراة الزمالك| قرار عاجل من كولر ضد محمد عبدالمنعم

كلام نهائي.. إعلامي ينهي الجدل بشأن اقتراب بن شرقي من الأهلي

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. منح حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ