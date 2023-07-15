القايمة والمهر| محامية : الرجل عايز يتجوز بمنتهى السهولة عشان يخلع ببساطة

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "القايمة والشبكة والمهر.. جدل مجتمعي مستمر بين عادات وتقاليد وتفكير جديد في التعامل مع أساسيات الزواج".

وقالت المحامية نيفين وجيه، المتخصصة في قضايا الأسرة،: "الفكرة في القايمة أنه مثلما يجبر الرجل زوجته في نهاية الإنفصال على الخلع لكي يتهرب من مسئولياته هو عايز يعمل كده في الأول"، موضحه: "الرجل مش عايز مسؤوليات في الأول ولا في الآخر".

وتابعت: "فكرة أن الراجل عايز يلغي الشرع والقانون والعادات والتقاليد والمهر والقايمة ويتجوز بمنتهى السهولة علشان يخلع بمنتهى السهولة، وفي الآخر الزوجة هي التي تتحمل المشاكل والعواقب".

واستطردت المحامية نيفين وجيه، المتخصصة في قضايا الأسرة،: "عندنا فكرة صعبة إن الشباب مش عايز يتحمل المسئولية وعايز الجواز سهل والإنفصال سهل".