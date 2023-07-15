إحلال السيارات القديمة.. المتحدث باسم المبادرة يوضح كل ما هو جديد

‏قال مجاهد حسني المتحدث باسم مبادرة ‏إحلال ‏السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، إن ‏مبادرة إحلال السيارات التي اعلن عنها ‏الرئيس السيسي ‏في بداية عام 2021 ‏هي من المبادرات القومية التي يستطيع من خلالها المواطن ‏استبدال سيارته القديمة التي مر عليها 20 عاما بسيارة أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سواء كانت ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص.

مبادرة ‏إحلال ‏السيارات

وتابع مجاهد حسني خلال لقائه في برنامج "بيزنس"، تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن المبادرة توسع الدائرة على المواطن للحصول على سيارة جديدة سواء من السوق المحلي أو من الدولة، بشروط ميسرة؛ لتغيير سيارته القديمة، وفي الوقت الحالي، هناك اهتمام كبير من الدولة، وهناك برنامج وطني لتطوير صناعة السيارات.