إحلال السيارات القديمة.. المتحدث باسم المبادرة يوضح كل ما هو جديد

قال مجاهد حسني المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، إن مبادرة إحلال السيارات التي اعلن عنها الرئيس السيسي في بداية عام 2021 هي من المبادرات القومية التي يستطيع من خلالها المواطن استبدال سيارته القديمة التي مر عليها 20 عاما بسيارة أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سواء كانت ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص.
مبادرة إحلال السيارات
وتابع مجاهد حسني خلال لقائه في برنامج "بيزنس"، تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن المبادرة توسع الدائرة على المواطن للحصول على سيارة جديدة سواء من السوق المحلي أو من الدولة، بشروط ميسرة؛ لتغيير سيارته القديمة، وفي الوقت الحالي، هناك اهتمام كبير من الدولة، وهناك برنامج وطني لتطوير صناعة السيارات.