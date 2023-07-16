حبس 3 أشخاص سرقوا مهمات من مخزن حكومي بالقاهرة

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مهمات من مخزن إحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما قطعتا لقمة فرامل قطار مجهولتا المصدر.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بسابقة قيامهما بسرقة مهمات من ذات المخزن بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته قطعتا لقمة فرامل قطار أخريان، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.