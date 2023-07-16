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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تجنبوا الخروج وقت الظهيرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الأرصاد
الأرصاد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بأكثر من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة الحالية من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات.

 

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وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، إضافة إلى منخفض الهند الموسمي الذي تزيد نسبة الرطوبة فيه وما يتبعه ارتفاع في درجات الحرارة .


وأكدت أنه مطلوب من المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا وهي ذروة درجات الحرارة، مشددة على أهمية تناول المرطبات والسوائل وأهمها المياه وارتداء ملابس قطنية فاتحة.


وأضافت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن موجة الطقس الحار بدأت الخميس الماضي ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل.


ولفتت إلى أن الخميس الأول من يونيو شهد ارتفاع معدل درجات الحرارة عالميا إلى أكثر من 17 درجة بزيادة قدرها درجة ونصف، وهي غير مسبوقة بسبب الاحتباس الحراري والأنشطة البشرية واستخدام الوقود الأحفوري.


وشددت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على أن التغيرات المناخية تؤثر على مختلف دول العالم بشكل متفاوت، مضيفة أنه في ظل ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا يعني استمرار الظواهر الجوية العنيفة أكثر من التي نراها خلال الأيام الحالية .


وقالت إنه لا بد من تكاتف العالم لمواجهة الاحتباس الحراري وتقليل معدلات الاحترار، مطالبة بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال المحاصيل التي تتحملها والمنشآت التي تتكيف مع التغيرات المناخية .

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