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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب بالإفراج عن رجل الدين الأرثوذكسي المحتجز في أوكرانيا

رجل الدين الأرثوذكسي
رجل الدين الأرثوذكسي المحتجز في أوكرانيا

طالبت روسيا يوم السبت بالإفراج الفوري عن رجل دين أرثوذكسي كبير محتجز في كييف للاشتباه في تأجيج الكراهية الدينية وتبرير الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

أمرت محكمة كييف بالحبس الاحتياطي يوم الجمعة للميتروبوليتان بافلو ، وهو شخصية بارزة في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية كان قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 'نطالب بالامتثال الصارم من قبل نظام كييف لالتزاماته القانونية الدولية ، والإفراج الفوري عن المتروبوليت بافلو ، الذي يعاني من مرض خطير ، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة له'.

 

ووصفته بأنه 'مظهر آخر من مظاهر التعسف السياسي وخروج القانون' ، حيث ربطت القضية بتحركات أوكرانيا لطرد الرهبان الأرثوذكس من دير شهير في كييف.

 

تقوم أوكرانيا بقمع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو ، مدعية أنها موالية لروسيا وتتعاون مع موسكو. وتنفي الكنيسة ذلك وتقول إنها قطعت جميع العلاقات مع موسكو العام الماضي لكن تم تفتيش العديد من كنائسها وواجه عشرات من رجال الدين اتهامات.

 

يوم الخميس ، قال جهاز الأمن في أوكرانيا ، إنه أبلغ بافلو بمزاعم جديدة فيما يتعلق بمقابلة إعلامية أجراها والتي يُزعم أنه نفى فيها وجود أوكرانيا كدولة ذات سيادة.

 

وناشد البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، السبت ، البابا فرنسيس ، رئيس الأمم المتحدة وشخصيات دينية وسياسية أخرى ، لإبداء الدعم لرجل الدين المعتقل.

 

وقال كيريل: 'أحثكم على الانتباه إلى الاضطهاد المستمر للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية في أوكرانيا واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية الميتروبوليت بافلو ... من الاضطهاد الخارج عن القانون'.

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