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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الرئاسة تعلن عن رغبة إثيوبيا بالتفاوض في ملف سد النهضة والأرصاد تحذر من الموجة الحارة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


دا تهريج | رد حاسم من شعبة السجائر عن زيادة أسعارها
كشف إبراهيم إمبابي،  رئيس شعبة السجائر والدخان، سبب الارتفاعات غير المبررة  في أسعار السجائر ، قائلا:" ده تهريج ".


الأرصاد تحذر من الموجة الحارة .. وتكشف طقس الأيام المقبلة
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجة الحرارة الفترة المقبلة.


السيسي يوجه كلمة للرئيس والشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين
أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، نبأ عاجلا، جاء فيه، ‏الرئيس السيسي يوجه كلمة للرئيس روتو والشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين، في مستهل زيارته إلى كينيا؛ للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.


آمال رمزي: اسمى الحقيقي كمالات ولست نادمة على عدم الإنجاب

كشفت الفنانة آمال رمزي، عن اسمها الحقيقى ومن سماها بأسمها الفنى، وعن شعورها بسبب عدم الانجاب.


بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية للطلاب مش عيب
طالب الإعلامي محمد الباز، يتدريس الثقافة الجنسية في المدارس، ووجود برامج بالإعلام تتحدث عن هذه الثقافة، لأن الإنسان يجب أن يكون عنده معلومات عن كل شيء في الحياة.


طبق السلاطة بالنوعين دُول هينكّد عليكي| تصريح صادم من ياسمين عز
وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للمتزوجات قائلة:" أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلاطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".


الرئاسة: إثيوبيا عبرت عن رغبة جادة بالتقدم في ملف مفاوضات السد
قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر من ملف سد النهضة ثابت وواضح، وهو  دعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وحق مصر في الحياة ثابت لا يمكن التفريط فيه والتنازل عنه.


أحمد موسى يكشف مفاجأة تسعد جماهير الأهلي قريبا ..فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.


هاني رمزي يكذب الإخوان: متواجد في الساحل الشمالي ومش مختفي قسريا
أكد  الفنان هاني رمزي، أنه متواجد في الساحل الشمالي، مضيفا:" أنا مش مختفي كما روجت قنوات الإخوان الإرهابية ".

الأرصاد الطقس أحمد موسى الرئاسة اخبار التوك شو

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