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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يجتمع بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي

الاوقاف
الاوقاف

عقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت  اجتماعًا هامًّا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أ.د رضا عبد الواجد أمين يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأ.د أحمد محمد علي سليمان  عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والأستاذ/ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور/ محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.

وخلال الاجتماع أكد  وزير الأوقاف أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاث مستويات: 
1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).
2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).
3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).
مع تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.
 

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