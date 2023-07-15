أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يلقي كلمتين خلال قمة نيروبي

أخبار مصر.. يلقي الرئيس السيسي كلمتين خلال قمة نيروبي، ويستعرض الرئيس خلال الكلمة الأولى خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يلقي كلمتين خلال قمة نيروبي.. تفاصيل

يلقي الرئيس السيسي كلمتين خلال قمة نيروبي، ويستعرض الرئيس خلال الكلمة الأولى خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد

السيسي يوجه كلمة لرئيس كينيا في سجل الزائرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الكشف عن حقيقة تجريف الأشجار النادرة من حديقة الحيوان بالجيزة.. تفاصيل

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

100 يوم صحة.. تقديم 200 ألف و913 خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تحقيق 200 ألف و913 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 14 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

تعود الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى المفاوضات وسط تفاؤل حذر حول بناء توافق بشأن سد النهضة، إضافة إلى تساؤلات حول الفرص المتاحة لالتزام الجانب الإثيوبي هذه المرة.

44 درجة مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن استمرار الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان عاجل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم السبت 15 يوليو، من حالة الطقس، واستمرار الموجة الحارة التي توثر على البلاد، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية في الظل والمحسوسة من (39 :40) درجة مئوية .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير التعليم يكشف عن شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الدولة مهتمة بالموهبة والتفوق، وهذا من خطوات الوزارة، ان الطلاب المتفوقين رياضيا ودراسيا أو في أي مجال الدولة بتهتم به، ولذا لدينا مدارس للمتقوقين في العلوم والرياضيات، وهي ما تعرف بمدارس STEM.

مطار القاهرة.. راكب عربي يهرب مشغولات فضية وأحجار كريمة من العراق.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من الاحجار الكريمة والمشغولات الفضية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ظاهرة النينو .. الفلاحين تكشف تأثيرها على المحاصيل والماشية

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ما يعرف بظاهرة "النينو "التي تؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدرجة أعلى من المعدلات الطبيعية، تؤدي إلى أضرار كبيرة للقطاع الزراعي.

شاهد .. وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة لـ الاتحاد الإفريقي، وسوف يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد”.

الهرم المنحني بدهشور آمن تماما ولا صحة لما يتردد بسقوط بعض أحجاره

بشأن ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية، أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأن الهرم آمن ويتم زيارته بشكل طبيعي.