مصر الأول عربيًا وإفريقيًا في قائمة الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بالطاقة المتجددة

احتلت مصر المركز الأول عربيًا وإفريقيًا في قائمة أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، جاء ذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 46 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية.

في حين جاء المغرب في المركز الثاني باستثمارات تجاوزت 30 مليار دولار.

وكانت مصر تصدرت دول القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012.