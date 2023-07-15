فرج عامر: سنتعاقد مع ثنائي الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، خطته في تعاقدات الموسم الكروي الجديد، مشددا على رغبته في حسم صفقتين من النادي الأهلي.

وقال فرج عامر، في تصريحات، عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "أنقذت ما يمكن إنقاذه في نادي سموحة، وجيت والفرقة في المركز السادس عشر".

وأضاف: "في 7 لاعبين غابوا عن سموحة في الماتشات الأخيرة؛ بسبب المنتخب الأولمبي، وده أثر شوية على أداء الفريق".

وواصل: "الموسم الجاي سموحة هيكون في تغيير نوعي، وهيكون في لعيبة جامدة جدا، وهنتعاقد مع ثنائي من الأهلي، منهم واحد إعارة".

واختتم تصريحاته: "محمد مغربي مكمل مع سموحة، والأهلي ما طلبوش للعودة، وبالتالي اللاعب مكمل معانا".