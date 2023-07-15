خلل | فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على اتحاد الكرة ، مشددا على أن الاتحاد تسبب في خلل في الكرة المصرية.



قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة لا يعامل أندية الدوري الممتاز كأندية محترفين وهناك خلل بين الإيرادات والمصروفات".



وأضاف: "الأندية الشعبية سوف تواصل المعاناة خلال الفترة المقبلة بسبب قوة الأندية الاستثمارية"

واختتم: "لابد من وجود رعاة للأندية الشعبية لتسويق المنتجات والشركات جاءت لتقوم بفرق في الدوري والرعاية بالنسبة للأندية في مصر كلام فارغ باستثناء الأهلي والزمالك".