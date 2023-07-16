صدمة .. 26 مليون أمريكي لديهم أمراض عقيلة ويحاولون التخلص من حياتهم.. و5 ملايين يبحثون عن دعم في سنة أول خط ساخن

"إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يمر بأزمة نفسية، فيرجى الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو الدردشة مع موقع Suicide and Crisis Lifeline على الرقم 988، أو الاتصال بـ Crisis Text Line عن طريق إرسال TALK إلى 741741" .. هكذا حرصت السلطات الأمريكية على تقديم المشورة الطبية لمن يعاني من أزمات نفسية، وذلك مع زيادة المؤشرات عن انتشار الاضطرابات العقلية داخل المجتمع الأمريكي.

وفي عامه الأول، قام حوالي 5 مليون أمريكي بإجراء مكالمة أو دردشة أو نص أرسلها، وذلك عبر خط الأزمات الوطني الجديد المكون من 3 أرقام، ويقول المسؤولون الفيدراليون إن هذا يزيد بنسبة 35٪ مقارنة بالخط القديم المكون من 10 أرقام، وقد تم تفعيل هذا الخط بداية من يوليو 2022، والذي اعتبره المتخصصون شريان الحياة لمساعدة الأشخاص الذين يتعاملون مع مشكلات مثل الاكتئاب وتعاطي المخدرات والتفكير الانتحاري في الحصول على مساعدة فورية وتوجيههم إلى موارد إضافية.

حجم كبير وبسرعة شديدة ... وليس كافيا

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإن قادة المركز فوجئوا بهذا الكم الكبير من التفاعل مع الخدمة الطبية الجديدة، وتقول جينيفر باتل، التي تدير 988 لمركز هاريس في هيوستن، تكساس: "إنني مندهش للغاية من مدى سلاسة عمل كل شيء، فقد كان الحجم كبيرًا جدًا، والأرقام تزايدت بسرعة كبيرة وكأننا نغرق.

ويقول قادة الصحة العقلية إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لتلبية الإمكانات الكاملة للخط وإنقاذ الأرواح، حيث تشير الإحصاءات الفيدرالية إلى أن أكثر من 14 مليون بالغ في الولايات المتحدة كانوا يعانون من مرض عقلي خطير في عام 2021، و 12.3 مليون فكروا بجدية في الانتحار، وعلى وجه الخصوص، تعد معدلات الانتحار والأمراض العقلية بين الشباب مصدر قلق متزايد بين دعاة الصحة العقلية وصناع السياسات.

مليار دولار تكلفة الخدمة الجديدة

وبحسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية، فقد استثمرت إدارة بايدن ما يقرب من مليار دولار لإطلاق 988، كما قامت بعض الدول بضخ الموارد في الخط الجديد، وقد ذهب جزء كبير من هذا التمويل إلى أكثر من 200 مركز اتصال محلي في جميع أنحاء البلاد لتعزيز التوظيف، وكان نقص الموظفين مصدر قلق كبير لدرجة أن المسؤولين الفيدراليين أخروا حملة إعلامية كبيرة للترويج لهذا الخط.

ولا تزال كل ولاية تقريبًا تعلن عن وظائف شاغرة، لكن العديد من القادة المحليين والوطنيين، يقولون إن زيادة الوعي أصبحت على رأس أولوياتهم، حيث أن 18٪ فقط من البالغين في الولايات المتحدة على علم بـ 988 ، وفقًا لمسح نشر في مايو من قبل Pew Charitable Trusts، وتقول تيا دول، الرئيسة 988 للصحة العاطفية الحيوية، منظمة غير ربحية تدير 988، أنها تخطط لإطلاق حملة توعية وطنية هذا الخريف.

الرسائل النصية في نمو كبير

وذكرت السلطات الأمريكية، أنه في العام الماضي، أجاب 988 على أكثر من 665000 نصًا ، بزيادة قدرها 1135٪ عن شريان الحياة الوطني لمنع الانتحار المكون من 10 أرقام في العام الذي سبق إطلاق 988، وتقول مونيكا جونسون ، مديرة 988 و مكتب تنسيق أزمات الصحة السلوكية في الإدارة الفيدرالية لتعاطي المخدرات وخدمات الصحة العقلية، أن هناك أزمة في الرد حيث لم يتم الرد على أكثر من 15% من الرسائل الواردة.

وأضافت: "تتطلب الاستجابة للنصوص موظفين إضافيين ودورات تدريبية جديدة ومنصة تقنية خاصة جديدة لمعظم المراكز، فما لا يقل عن 29 ولاية لديها مراكز اتصال محلية تجيب على الرسائل النصية، بينما تعتمد البقية على مراكز في ولايات أخرى، وأوضحت أن الشباب على وجه الخصوص يشعرون براحة أكبر في الرسائل النصية حول الموضوعات الصعبة".

التجربة تعكس التعاملات غير المرغوب فيها مع الشرطة

وينظر الكثير من الناس إلى الرقم 988 كبديل عن 911 - وهي فرصة للبلاد للابتعاد عن إنفاذ القانون للاستجابة لأزمات الصحة العقلية، ولكن نصف الأشخاص LGBTQ + في استطلاع حديث أجرته Pew Charitable Trusts قالوا إنهم قلقون من أن الاتصال بالرقم 988 قد ينتهي بتفاعل غير مرغوب فيه مع الشرطة أو دخول المستشفى قسريًا.

فيما يقول أحد مسئولي 988 إن العمل مع 911 لإرسال خدمات الطوارئ إلى شخص لا يريدها نادر الحدوث ولا يتم القيام به إلا كملاذ أخير، وذلك وفقا لسياسة تقليل عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الانتحار، وتقول كيلان بيكر ، المدير التنفيذي لمعهد ويتمان ووكر ، وهي منظمة بحث ومناصرة حول مجتمع الميم ، إن الموجة المتزايدة من الحظر على رعاية تأكيد النوع الاجتماعي ومشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في الرياضة تجعل من الصعب على المتحولين جنسياً الوثوق في إدارة تديرها الحكومة, والخط الساخن مثل 988.

التطلع للمستقبل

وفي ظل البحث عن نماذج توظيف وتمويل مستدامة، والتي لى رأس الأولويات مع دخول 988 عامها الثاني، فقد سمح الكونجرس للولايات بتمويل 988 بنفس الطريقة التي يتم بها تمويل 911 - من خلال رسوم الهاتف الخلوي المخصصة. ثماني دول فعلت ذلك حتى الآن، وتعتمد كل ولاية أخرى على التمويل الفيدرالي والولائي الذي لا يمكن التنبؤ به.

وأكد العديد من الخبراء أيضًا على الحاجة إلى بناء سلسلة متصلة من الخدمات التي تأتي بعد اتصال شخص ما بـ 988 ، بما في ذلك فرق الأزمات المتنقلة التي يعمل بها متخصصون في الصحة العقلية - بدلاً من الشرطة، فمعظم الولايات لديها فرق أزمات متنقلة، لكن 17 ولاية فقط كانت متاحة على مستوى الولاية و 24/7 اعتبارًا من الخريف الماضي.

وتقول هانا ويسولوفسكي ، كبيرة مسؤولي المناصرة في التحالف الوطني للأمراض العقلية ، إن 988 خطت خطوات كبيرة في عامها الأول لكنها حذرت من الحاجة إلى مزيد من العمل، وأضافت: "يتحدث الجميع دائمًا عن كيف استغرق بناء نظام 911 عقودًا ، وقد حدث ذلك، ولكن إذا استغرقت عقودًا لبناء هذا النظام ، فسوف نفقد الكثير من الأرواح".