جهاز العلمين الجديدة: واجهنا ثعابين وحيات كثيرة أثناء إنشاء المدينة

قال المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه من المتوقع 1,5 مليون زائر خلال المهرجان، مضيفا أن العلمين يتوفر بها كل الخدمات التي يحتاجها أي شخص سواء انتقالات أو أماكن عامة.

وأضاف محمد خليل، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، أن العلمين مدينة لجميع المصريين وليست قرية سياحية أو منتجع، منوها بأن هناك منطقة تسمى بالمنطقة الترفيهية تتكون من 40 مبنى تجاري وترفيهي وبها جراج يسع 3000 سيارة، والدخول مجانا، ولا يشترط لسكان العلمين فقط.

وأوضح، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن العلمين لا تعمل فقط بفترة الصيف لكنها مفتوحة وتعمل طوال شهور السنة، لافتا إلى أن العلمين منذ 6 سنوات كانت عبارة عن تراب ومستنقعات، معقبا: "لما بدأنا نطهر المستنقعات واجهنا ثعابين وحيات كثيرة جدا واستعنا بأحد السكان المحليين لمساعدتنا".

كانت أكبر حقل ألغام

وأشار محمد خليل، إلى أنهم ظلوا عامين ونصف يقومون بتطهير الألغام باعتبار أنها أكبر حقل ألغام في العالم، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حجر أساس هذه المدينة بـ مارس 2018.

وتابع، أنهم حاليا يقومون بالتجهيزات النهائية بمدينة العلمين، وأن هناك 10 فعاليات بأحداث مهرجان العلمين الجديدة.

