التموين: انتهاء موسم توريد القمح غدا واستثناء 7 محافظات

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بغلق كافة المواقع التخزينية لاستلام القمح المحلي من المزارعين التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل غدا الأحد.

ونص التوجيه الوزاري رقم 21 لسنة 2023 صادر بتاريخ 15 / 7 / 2023 على استمرار التوريد في عدد من المواقع التخزينية في 7 محافظات هي: الشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلي والقليوبية.

وأصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ، وقضى القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال بأن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم، وأشار المتحدث الرسمي معاون معالي ‏الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.