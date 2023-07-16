أخبار الفن.. حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها وتفاصيل الحالة الصحية لـ حلمي بكر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية داخل الجيم

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف

تجملت الأمسية الأولى من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المسرح المكشوف الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمونولوج من فات قديمه تاه لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر واداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي .

غدًا.. استئناف شيرين عبد الوهاب على تغريمها 5 ملايين جنيه

تنظر محكمة عابدين غداً الأحد، استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا.

خاص| حلمي بكر: تعبان ومش قادر أتكلم

أكد الموسيقار الكبير حلمي بكر، أن حالته الصحية سيئة وأنه طريح الفراش.

وقال الموسيقار حلمي بكر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا تعبان ومش قادر أتكلم”.

حقيقة تخلص نجمة برنامج أراب أيدول من حياتها

أثارت الفنانة الشابة ميرنا هشام، نجمة برنامج “أراب ايدول” الجدل حول تخلصها من حياتها، حيث قام متابعوها واصدقاؤها بالدعاء لها بعد مرورها بتلك الازمة، ولم يكشف احد حتى الان عن حالتها الصحية.

أنا كده.. أغنية جديدة لمطربة «مخصماك»| قريبا

أكدت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخصماك والتى تصدرت التريند لعدة أسابيع أنها تستعد لطرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي بعنوان أنا كده.