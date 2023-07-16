زائر بالعلمين: منظر المدينة يشرح القلب

قال نبيل السيد، أحد المترددين على مدينة العلمين لحضور فعاليات المهرجان، إنه يعمل بشركة تكييفات بالعلمين، واصطحب أسرته لزيارة المدينة والاستمتاع بمناظرها، موضحا أنهم في غاية السعادة.

وأشار نبيل السيد، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، إلى أن المدينة مُبهجة بكل ما فيها، والمنظر يُشرح القلب.

وعلقت زوجته، "أنا فوجئت بالجمال والروعة اللي هنا وبفتخر ببلدنا"، موضحة أنها لم تتخيل العلمين بهذا الجمال، وربنا يخلينا الرئيس".

المدة بين القاهرة و العلمين ساعتين و نصف

وتابع نبيل السيد، أن الطريق من القاهرة إلى العلمين ساعتين ونصف فقط، والطريق سهل ومُمهد للسفر بشكل مريح.

بينما قالت زوجته: "قلت لأولادي يجي يأخذوا سكن هنا و يسيبوه لعيالهم" .

