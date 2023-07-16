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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زائر بالعلمين: منظر المدينة يشرح القلب

أحد العائلات بمدينة
أحد العائلات بمدينة العلمين

قال نبيل السيد، أحد المترددين على مدينة العلمين لحضور فعاليات المهرجان، إنه يعمل بشركة تكييفات بالعلمين، واصطحب أسرته لزيارة المدينة والاستمتاع بمناظرها، موضحا أنهم في غاية السعادة.

وأشار نبيل السيد، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، إلى أن المدينة مُبهجة بكل ما فيها، والمنظر يُشرح القلب.

وعلقت زوجته، "أنا فوجئت بالجمال والروعة اللي هنا وبفتخر ببلدنا"، موضحة أنها لم تتخيل العلمين بهذا الجمال، وربنا يخلينا الرئيس".

المدة بين القاهرة و العلمين ساعتين و نصف

وتابع نبيل السيد، أن الطريق من القاهرة إلى العلمين ساعتين ونصف فقط، والطريق سهل ومُمهد للسفر بشكل مريح.

بينما قالت زوجته: "قلت لأولادي يجي يأخذوا سكن هنا و يسيبوه لعيالهم" .
 

 

مدينة العلمين فعاليات المهرجان العلمين الجديدة طريق العلمين عبد الفتاح السيسي

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