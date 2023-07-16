عيد ميلاد أحمد السعدني.. مهنة كان يتمنى العمل بها قبل مسيرته الفنية

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد السعدني والذي استطاع أن يقدم أعمالا مميزة.. ونستعرض أبرز المحطات في مسيرته الفنية.

بدأ أحمد السعدني مسيرته الفنية عام 1995 عندما شارك لأول مرة في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الخامس، وشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية التي أظهرت موهبته وقدراته، وتألق مع غادة عبد الرازق في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، فيما تميز في فيلم "أعز أصحاب" مع أحمد فلوكس.

توالت أعماله الفنية ومن بينها دور ياسين في مسلسل "شبر مية" عام 2019، وعلى الصعيد السينمائي قدم أشهر أفلامه مع الزعيم عادل إمام وهو دور الشيخ محمود في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، كما شارك في مسلسل "نسل الأغراب" عام 2021.

زوجة أحمد السعدني :



تزوج أحمد السعدني من المهندسة أمل سليمان ورزق منها بولديه عبد الله وياسين.

توفيت أم أولاد أحمد السعدني، بعد أن تعرضت لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى مستشفى خاص بالشيخ زايد ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك، في أغسطس من عام 2019.



عاش أحمد السعدني صدمة كبيرة، وصرح بأنه عندما علم بخبر الوفاة كان متواجداً في الساحل الشمالي لحضور حفل المطربة الأجنبية جينيفر لوبيز إلا أنه عاد إلى القاهرة فور سماعه الخبر ليكون بجانب ابنيه، ورغم انفصاله عنها إلا أنه بكى كثيراً لفراقها، وحرص على توديعها، فيما كشف بعد انتهاء مراسم العزاء أنه كان ينوي أن يعود إلى طليقته كما أكد أنها تحدثت معه قبل وفاتها بساعة واحدة.

أعمال أحمد السعدني :

وشارك السعدني في أدوار كوميدية ودرامية منها فيلم مرجان أحمد مرجان، وشخصية الضابط في فيلم وش إجرام، ومقلب حرامية، سطو مثلث، عمارة يعقوبيان، ساعة ونص، ومسلسل نسل الاغراب، فرقة ناجي عطالله و شبر مية.



أحمد السعدني والصحافة:

كشف أحمد السعدني أثناء حواره مع صاحبة السعادة، عن رغبته الأولى وكانت العمل في الصحافة، حيث كتب مقالا عن عمه وهو في المرحلة الإعدادية، لذا كانت ميوله الصحفية ظاهرة منذ البداية.

ومنعته نتيجة الثانوية العامة عن الالتحاق بكلية الإعلام، فالتحق بكلية التجارة قسم لغة إنجليزية، لكنه لم يكن مناسبا لها، فاتجه إلى التمثيل الذي يحبه منذ طفولته وهي المرحلة التي شارك خلالها في إحدى حلقات مسلسل ليالي الحلمية.