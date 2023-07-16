تعليق ساخر من محمود كهربا بشأن عطلته الصيفية

نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي تعليقا ساخرا عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب كهربا: لما حد يسألني هتصيف السنة دي في شرم ولا دهب ولا الجونة ولا الساحل.. في التتش.

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين محمود عبدالمنعم كهربا ومصور عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك أمس على ملعب استاد القاهرة .

والتقطت عدسات موقع صدي البلد تفاصيل المشادة الكلامية الحادة بين كهربا والمصور حيث قال له كهربا “ انت بتعمل ايه ” .

حقق الأهلي الفوز برباعية مقابل هدف أمام الزمالك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.