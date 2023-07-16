عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الإسكندرية: حصر خسائر عقار باكوس لتقديم المساعدات اللازمة

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، عن توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعى لمعاينة عقار منهار بمنطقة باكوس شرق الاسكندرية وحصر خسائر الأرواح والممتلكات .

وقالت ماجدة جلالة، إن المديرية تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط شرفتى الطابق الثانى والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس فى نطاق حى شرق الإسكندرية، وعلى الفور توجه فريق الإغاثة بادارة شرق الاجتماعية إلى موقع الحادث للمعاينة و حصر الخسائر ،مشيرة إلى أنه تبين أن العقار قديم عبارة عن حوائط حامله واسقف خشبية، يتكون من طابق أرضى به محلات و 3 طوابق علوية و يتكون كل طابق من 3 وحدات سكنية يسكنها 7 أسر .

محافظ الإسكندرية يكلف جميع الأجهزة المعنية بالتعامل مع سقوط بلكونة شرقي المحافظة

وأضافت أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة هما سيف الله وائل ،٢٥ سنة ، مصطفى خميس، ٦١ سنة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى صدر المعمورة ، كما اسفر الحادث عن اصابة شخصين تم نقلهما الى مستشفى شرق المدينة لسيدة (غير معروفة) 60 سنة تشخيص حالتها المبدئى اشتباه نزيف بالمخ وكسور متعدده بالساقين والذراعين، و سهير حجاج، ٢١ سنة، مصابة بجروح بالرأس.

وأشارت إلى أنه جاري استكمال الأبحاث الأجتماعية ومتابعة الحالات المصابة وأسر المتوفيين والأسر المتضررة من الحادث لصرف التعويضات والمساعدات، لتقديم الدعم والمساندة لتلك الأسر والتخفيف من معاناتها.

الاسكندرية التضامن الاجتماعي الحالات المصابة المساعدات خسائر الأرواح حي شرق الإسكندرية حصر الخسائر مديرية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

الاتفاق تم.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

ترشيحاتنا

سببت ارتفاعا شديدا.. ما هي ظاهرة النينو التي تتعرض لها البلاد؟

أستاذ الطب النفسي بالأزهر: «اللوزة» منطقة في دماغ الإنسان مسئولة عن الخوف

بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب لم يتحقق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عبد الحليم قنديل: مقاتلات F16 تحدث تحولا كبيرا في الصراع الروسي الأوكراني

لو عندك قصر وعربية بالملايين.. دار الإفتاء: ليس عليك زكاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ