تضامن الإسكندرية: حصر خسائر عقار باكوس لتقديم المساعدات اللازمة

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، عن توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعى لمعاينة عقار منهار بمنطقة باكوس شرق الاسكندرية وحصر خسائر الأرواح والممتلكات .

وقالت ماجدة جلالة، إن المديرية تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط شرفتى الطابق الثانى والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس فى نطاق حى شرق الإسكندرية، وعلى الفور توجه فريق الإغاثة بادارة شرق الاجتماعية إلى موقع الحادث للمعاينة و حصر الخسائر ،مشيرة إلى أنه تبين أن العقار قديم عبارة عن حوائط حامله واسقف خشبية، يتكون من طابق أرضى به محلات و 3 طوابق علوية و يتكون كل طابق من 3 وحدات سكنية يسكنها 7 أسر .

وأضافت أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة هما سيف الله وائل ،٢٥ سنة ، مصطفى خميس، ٦١ سنة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى صدر المعمورة ، كما اسفر الحادث عن اصابة شخصين تم نقلهما الى مستشفى شرق المدينة لسيدة (غير معروفة) 60 سنة تشخيص حالتها المبدئى اشتباه نزيف بالمخ وكسور متعدده بالساقين والذراعين، و سهير حجاج، ٢١ سنة، مصابة بجروح بالرأس.

وأشارت إلى أنه جاري استكمال الأبحاث الأجتماعية ومتابعة الحالات المصابة وأسر المتوفيين والأسر المتضررة من الحادث لصرف التعويضات والمساعدات، لتقديم الدعم والمساندة لتلك الأسر والتخفيف من معاناتها.