نجم المصري السابق: الخسارة من سموحة قرصة ودن قبل نهائي كأس الرابطة

أكد كريم ذكري نجم المصري السابق، أن خسارة المصري من سموحة مفيدة قبل نهائي كأس الرابطة ضد سيراميكا كليوباترا.



قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة المصري من سموحة قرصة ودن للاعيبة قبل نهائي كأس الرابطة".



وأضاف: "أتمنى إن الأعداد تزيد في نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا، جماهير المصري بتسافر بأعداد كبيرة وكل الناس بتشيد بجمهور المصري" .



واختتم: "كأس الرابطة بداية الانطلاقة للنادي المصري البورسعيدي، وأتمنى أن تكون أول بطولة".

حقق نادي سموحة فوزا صعبا على منافسه المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدوري المصري.

أحرز محمود عبد الحليم هدف تقدم سموحة في الدقيقة31 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى محمود عبد الحليم المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.