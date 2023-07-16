لاعبة تيك بول في العلمين الجديدة: لا يوجد مكان أحسن من مصر

قالت آية عاشور، لاعبة تيك بول، وتشارك في مهرجان مدينة العلمين الجديدة، إن انتشار هذه الرياضة في مصر سيتيح الفرصة لمن لا يحترفون لعب كرة القدم، فهي توفر فرصة لممارسة هذه الرياضة.

ولفتت "عاشور"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" من تقديم المذيع " عمرو خليل"، إلى أن هذه المرة الأولى لزيارتها لمدينة العلمين، معلقة: "أنا مقتنعة أن مفيش مكان أحسن من مصر وبلدي مفيش زيها".

السياحة الرياضة مجال لجذب السياح

وتابعت "عاشور"، متمنية أن السياحة الرياضية تكون مجال مستمر لجذب السياح.

قال مصطفى حسن، مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، إن الهدف هو نشر طاقة إيجابية بالمدينة، موضحا أنه شعر بسعادة كبيرة عندما تمت دعوته ليكون جزء من المهرجان.

ونوه مصطفى حسن، بأنه يقوم بجمع الجيل الذهبي والذي يتكون من قدامى لاعبين الكرة من الأهلي والزمالك، قائلا: "أسماء كبيرة جاية وكلهم رحبوا بالفكرة".





