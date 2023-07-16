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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة قبل مواجهة الأهلي.. الداخلية يكشف مصير علاء عبدالعال بعد البقاء في الدوري

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال

قال عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية، إن علاء عبد العال المدير الفني للفريق، موقفه لم يتحدد بعد بسبب العروض التى يتلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبدالغني:"الحمدلله حققنا الهدف من البقاء فى الدوري الممتاز هذا الموسم، والحمد لله تعبنا كثيرا.

وأضاف: "علاء عبد العال مدرب محترم ولنا علاقة مميزة، والفترة المقبلة سيحسم علاء مصيره، خاصة وأن لديه عدد كبير من العروض بأرقام مميزة.

وتابع: “لدينا مشكلة فى مباراة الأهلي لأن المعارين عادوا لأنديتهم بجانب الراحة عقب حسم البقاء”.

نادي الداخلية علاء عبد العال الداخلية الأهلى

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