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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني: شرط وحيد لعودة الزمالك للبطولات ولا يجب التقليل من رباعية الأهلي

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز أمام نظيره نادي الزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء انتهي بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "نادي الزمالك عليه الاعتراف بالخطأ من أجل العودة من جديد للفوز بالبطولات.

وأردف مجدي عبد الغني: "الزمالك يحتاج للهدوء، والمفروض أن الجميع فى نادي الزمالك يكون هناك تكاتف من أجل العودة مرة أخري للطريق الصحيح، ولكن أن تقلل من إنجازات الأهلي أمر خطأ.

وتابع: “أنا ضد التقليل من فوز الأهلي برباعية على الزمالك فى مباراة القمة، فوز كبير، وعلي الزمالك أن لا يقلل من الاستقرار الإداري بجانب الاستقرار الفني”.

مجدي عبد الغني الأهلى الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري

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