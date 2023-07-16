نشرة المرأة.. حقيقة دراسة أثارت الضحك عن السلطة وماذا يحدث للجسم عند الإفراط في وضع المكياج

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للمتزوجات قائلة "أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلاطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” وإنتي بتعملي السلاطة لجوزك متحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر غلط وعيب".

الإفراط في وضع المكياج على البشرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل والأضرار على المدى الطويل، ومن أبرز هذه الأضرار كشفت عنها خيرة التجميل حنان الديب لصدى البلد ..

ينصح بالبدء في تنظيف أسنان الأطفال بعد ظهور أول سن لهم، ويمكن استخدام فرشاة الأسنان والمعجون المناسبة لعمر الطفل، وعادةً ما ينصح باستخدام فرشاة الأسنان الناعمة والمعجون الخاص بالأطفال الذي يحتوي على نسبة قليلة من الفلورايد.