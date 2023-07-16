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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حقيقة دراسة أثارت الضحك عن السلطة وماذا يحدث للجسم عند الإفراط في وضع المكياج

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للمتزوجات قائلة "أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلاطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” وإنتي بتعملي السلاطة لجوزك متحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر غلط وعيب".

التقدم بالعمر.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في وضع المكياج؟

الإفراط في وضع المكياج على البشرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل والأضرار على المدى الطويل، ومن أبرز هذه الأضرار كشفت عنها خيرة التجميل حنان الديب لصدى البلد ..

العمر المناسب لاستخدام الطفل فرشة الأسنان والمعجون

ينصح بالبدء في تنظيف أسنان الأطفال بعد ظهور أول سن لهم، ويمكن استخدام فرشاة الأسنان والمعجون المناسبة لعمر الطفل، وعادةً ما ينصح باستخدام فرشاة الأسنان الناعمة والمعجون الخاص بالأطفال الذي يحتوي على نسبة قليلة من الفلورايد.

اثارت الجدل “صدى البلد” الأخبار المهمة ن الأخبار المهمة موقع “صدى البلد مجالي المرأة والصحة واقع التواصل الاجتماعي نشرة المرأة ​​​​​​​health

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