رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تعاطي لاعبه المنشطات

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن سبب إقالة خالد جلال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم وسر استمرار بابافاسيليو خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف نصار خلال تصريحات تلفزيونية : الصفقات التي قمنا بإبرامها قبل بداية الموسم جعلتنا نطمح في بداية قوية للغاية وتضعنا في مكانة كبيرة، لكن النتائج كانت مخيبة لذلك قمنا بإقالة خالد جلال، الموسم كان صعب ولم يكن أمامنا فرصة للصبر لأن تعويض النقاط الضائعة من أصعب ما يمكن.

وأكمل : بابافاسيليو مستمر معنا خلال الموسمين القادمين، الأمر منتهي ونستهدف بذلك استقرار الفريق.

وأوضح : الزمالك لم يطلب مننا قطع إعارة أسامة فيصل أو حمدي علاء حتى الآن، لم اتحدث مع الزمالك حتى الآن وكنت انتظر نهاية الموسم حتى لا اشتت اللاعبين.

وأكمل : لدينا رغبة في استمرار حمدي علاء مع البنك الأهلي، لكن يصلنا رد الزمالك حتى الآن سواء بند الإعارة أو البيع ، حينما ننهي الاتفاق مع أيمن أشرف سنعلن مباشرةً، لكنه بالطبع ضمن اهتمامات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورجف سعد سمير لاعب كبير وأي نادي يتمنى وجوده مع الفريق، لكن الأمر متعلق بطلب المدير الفني ، أبو جبل لم يصل له أي عروض سواء رسمية أو شفهية، ومن حديثي معه فإنه مستمر مع الفريق ويشعر براحة معنا، هناك بالفعل شرط جزائي في عقده لكنه ليس صغير.

وعن تعاطي محمد هلال المنشطات قال : محمد هلال طلب الحصول على حقنة "ڤولتارين" وحصل على حقنة ثلاثية للتخلص من البرد، وظهر بعد ذلك أنها ضمن المواد المحظورة لم تكن متواجدة في النشرة للحقنة بالتالي ظهرت في كشف المنشطات، هذه هي القصة كاملة.

وأختتم :- كريم بامبو لم يصل له أي عروض رسمية من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الحالية.