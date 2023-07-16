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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك: صفقات الأبيض الموسم "كارثية" .. والفريق يمر بأسوأ مواسمه

الزمالك
الزمالك

أعرب أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق عن استياءه الشديد من خسارة القلعة البيضاء أمام النادي الأهلي مساء الخميس برباعية مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من الدوري الممتاز .

وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN: " الزمالك لم يحضر إلى ستاد القاهرة ، كما أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق خاض المباراة بتشكيل خاطئ ، ويتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة ".

وأضاف : " صفقات الزمالك هذا الموسم كارثية ، و لا ترتقي لمستوى الفريق ولم تستطع تعويض اللاعبين السابقين وعلى رأسهم طارق حامد ".

وتابع : " الموسم الجاري هو الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك ، وأتمنى إنهاء أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بصفقة انتقال شيكابالا ، حتى يدعم الفريق صفوفه قبل انطلاق منافسات البطولة العربية ".

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