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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها حول اتفاق وقف إطلاق النار .. والبرهان يؤكد للرئيس الكيني رفضه مخرجات قمة الإيجاد .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

كونا: الكويتي للمشروعات الخيرية يسلم 24 قاربا لصيادين في أسوان بمصر
بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب لم يتحقق
حقل الشرارة الليبي يستأنف إنتاج النفط "جزئياً" بعد الإفراج عن وزير سابق مختطف
حرائق غير مسبوقة تجتاح مساحات واسعة في كندا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، سلم أمس، 24 قارب صيد تبرعًا من جمعية النجاة الكويتية بقيمة 9800 دينار كويتي (نحو 30 ألف دولار) ضمن مبادرة للتمكين الاقتصادي لدعم صغار الصيادين في محافظة أسوان جنوبي مصر، فيما جاء ذلك خلال احتفالية حضرها سفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ومدير المكتب بالإنابة سارة المطيري ونائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد ورئيس مجلس أمناء مؤسسة (صناع الخير للتنمية) مصطفى زمزم بالإضافة إلى ممثلي جمعية النجاة الخيرية الكويتية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن مهندسي نفط في حقل الشرارة الليبي أكدا تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميًا من أصل 290 ألفًا في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة. وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد.

وذكرت "الأنباء" أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أبلغ الرئيس الكيني وليام روتو خلال اتصال هاتفي بأسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل منظمة الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن أذربيجان وأرمينيا عقدتا جولة جديدة من محادثات السلام بوساطة الاتحاد الأوروبي، السبت، بعدما اتهمت باكو الانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناجورني قره باج بالتشويش على طائرات الركاب العابرة لأجوائها.

وقالت "الجريدة" إن أذربيجان اتهمت اليوم الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار بين قواتها والقوات الأرمينية الذي رعته موسكو في 2020 لإنهاء الحرب التي تخوضها باكو ويريفان للسيطرة على منطقة ناجورني قره باج.

وقالت "الوطن" إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أعلن عزمه التنحي عن منصبه في التعديل الوزاري المقبل، مؤكدا بأنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، مشيرةً إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك بقراره.

وذكرت "الراي" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، مشيرًا إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد.

وذكرت "القبس" أن حرائق ضخمة اجتاحت مساحات واسعة وأتت على عشرة ملايين هكتارا من غابات كندا، وهي مساحات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وسط توقعات بتوسع هذه الحرائق خلال الأسابيع المقبلة. وأكد الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه بأن بلاده "هذا العام أمام ارقام أسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤما"، مضيفا "الامر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لم يسجل أي متنفس منذ شهر أيار/مايو".

 

 

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