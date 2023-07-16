أخبار الفن.. ذكرى ميلاد يوسف شعبان.. ورامي صبري يعتذر لمحمد رحيم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن يوسف شعبان ورامي صبري :

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف شعبان ؛ والذي قدم أعمالا مميزة في السينما والدراما، ونرصد في ذكرى ميلاده أبرز محطاته

حرص المطرب رامي صبري على الاعتذار للملحن محمد رحيم، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها رحيم بمهاجمته للأعمال الناجحة وأنه حاقد من نجاح عمرو مصطفى في أغنية "بشرة خير" التي قدمها مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.

أكد المنتج أحمد السبكي في تصريحات صحفية، أن فيديو هجومه على الفنان تامر حسني مفبرك.

وقال أحمد السبكي: "الفيديو مفبرك ومعمول برة مصر وأنا معملتش

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف فوزي والذي قدم اعمالا عديدة ولكن شاء القدر بالاعتزال خلال الفترة الماضية بعد اصابته بشلل.