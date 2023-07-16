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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ذكرى ميلاد يوسف شعبان.. ورامي صبري يعتذر لمحمد رحيم

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن يوسف شعبان ورامي صبري :

في ذكرى ميلاد يوسف شعبان .. تعرف على آخر أعماله وسبب وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف شعبان ؛ والذي قدم أعمالا مميزة في السينما والدراما، ونرصد في ذكرى ميلاده أبرز محطاته

فهمتني غلط.. رامي صبري يعتذر لـ محمد رحيم

حرص المطرب رامي صبري على الاعتذار للملحن محمد رحيم، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها رحيم بمهاجمته للأعمال الناجحة وأنه حاقد من نجاح عمرو مصطفى في أغنية "بشرة خير" التي قدمها مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.


أحمد السبكي: تامر حسني حبيبي وتصريحاتي عنه مفبركة

أكد المنتج أحمد السبكي في تصريحات صحفية، أن فيديو هجومه على الفنان تامر حسني مفبرك.

وقال أحمد السبكي: "الفيديو مفبرك ومعمول برة مصر وأنا معملتش


في عيد ميلاد يوسف فوزي.. تعرف على سبب اعتزاله الفن وأهم محطاته

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان يوسف فوزي والذي قدم اعمالا عديدة ولكن شاء القدر بالاعتزال خلال الفترة الماضية بعد اصابته بشلل.

يوسف شعبان رامي صبري

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