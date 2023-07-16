أهم الأخبار|تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار باكوس.. توقعات تنسيق الكليات 2023.. أحمد السبكي: تامر حسني حبيبي وتصريحاتي عنه مفبركة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس النيابة الإدارية: تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار باكوس



الطيران تعلن انتهاء موسم الحج بنقل 91 ألف راكب على متن 390 رحلة



11 جنيهًا دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد



حكم عمل المقالب بقصد المزاح والضحك بين الأصدقاء.. دار الإفتاء تحذر



مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023 .. وبشرى لهؤلاء الطلاب



أحمد السبكي: تامر حسني حبيبي وتصريحاتي عنه مفبركة



نهضة بركان بطلاً لـ كأس المغرب على حساب الرجاء



العثور على جثة مُسن متوفي منذ 5 أيام في بورسعيد



السودان .. بيان عاجل من البرهان بشأن وقف إطلاق النار

